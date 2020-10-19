1 değil 2 değil artık yeter!

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 5-3 yenilen MKE Ankaragücü, hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, haksız ve yanlış hakem kararlarının takımı büyük hak kaybına uğrattığı belirtilerek, sert ifadeler kullanıldı: "Art arda yapılan hataların masumane olduğunu düşünmüyoruz. 2019- 2020 sezonunda başlayan ve hala devam eden hatalardan kaybettiğimiz puanlar ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara'mızın 110 yıllık camiası olarak müsabakalarda hatasız ve şüpheye yer olmayan kararlar verilmesini istiyoruz.
Bundan sonraki isteğimiz, oynanacak karşılaşmalarda adil, eşit ve standart hakem kararlarıdır. Önümüzdeki karşılaşmalarda maçlarımıza atanacak tüm hakemlerin çok daha dikkatli ve hakkaniyetli davranmasını istiyoruz."
İŞTE ART ARDA GELEN SKANDAL KARARLAR
Bolingi'nin dirseği kırıldı, kart yok
"LİGİN 3. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasının 76. dakikasında futbolcumuz Jonathan Bolingi, sol dirseği kırılarak, hastaneye kaldırılmış ve 6 hafta sahalardan uzak kalmıştır. Rakip oyuncu kart bile görmemiştir."
Voca'nın burnu kırıldı VAR sessiz kaldı
"LİGİN 4. haftasında Kayserispor maçında oyuncumuz Idriz Voca'nın rakibi ile girdiği mücadelede burnu kırılmış, maçın hakemi tarafından faul bile verilmeyerek, oyun devam ettirilmiş ve VAR hakemleri, saha hakemlerini pozisyonu izlemeye çağırmamıştır."
Paintsil devam edemedi, VAR yok!
"AYNI maçın 85. dakikasında rakip oyuncu tarafından beline sert bir darbe alan futbolcumuz Joseph Paintsil, sakatlanarak oyuna devam edememiş, orta hakem ve VAR hakemleri tarafından pozisyon görmezlikten gelinmiştir."
Faul yokken Alper'i oyundan attı
"LIGIN 5. haftasında, deplasmandaki Çaykur Rizespor karşılaşmasının 45. dakikasında takımımızın kaptanı Alper Potuk'a faul olmayan bir pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen, ikinci sarı karttan, kırmızı kart göstererek oyundan atmış ve takımımızı 10 kişi bırakarak maçın kaderiyle oynamıştır."
VAR uyandı, penaltı uyarısı yaptı
"AYNI maçın 53. dakikasında futbolcumuz Stelios Kitsiou'dan çıkan top, korner işaret edilmiş olmasına rağmen VAR hakeminin, saha hakemine uyarısı sonucu pozisyonda penaltıya hükmedilmiştir."
VAR'da tanıdık: Hüseyin Göçek
"NE tesadüftür ki 2019-2020 sezonundaki başka bir karşılaşmada da çok tartışmalı kararlar verip maçta puan kaybetmemize sebep olan Hüseyin Göçek, bu karşılaşmada VAR hakemi olarak görev almıştır."
Kırmızı es geçildi, hat-trick yaptı
"65. dakikada rakip oyuncu Remy savunma oyuncumuz Erdi Dikmen'e sert bir müdahalede bulunmasına rağmen oyun devam ettirilmiştir. Pozisyon incelendiğinde tartışmasız kırmızı kart verilmesi gerektiği tüm futbol otoriteleri tarafından kabul edilmektedir."