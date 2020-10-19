Boksörlerimiz Bulgaristan yolcusu

DÜNYA
sıralamasında ilk üç içinde bulunan Türk Kadın Boks Milli Takımı, 20-24 Ekim 2020 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak Uluslararası Balkan Boks Turnuvası'nda ringe çıkacak. Hazırlıklarını Ankara TOHM'da tamamlayan Kadın Boks Milli Takımı, bugün Bulgaristan'a hareket edecek.
Olimpik Milli Takım hazırlıklarını yakından izlediğini belirten Federasyon Başkan Eyüp Gözgeç, "Olimpik Kadınlar Boks Milli Takımımız önce Trabzon'da İngiltere Olimpik Kadınlar Milli Takımıyla daha sonra Ankara TOHM'da iki verimli kamp dönemi geçirdi. Hedefimiz sporcuların Olimpiyat Kota Müsabakalarına en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak"
ifadelerini kullandı.
İŞTE MİLLİ TAKIM KAFİLESİ
Antrenörler: Cahit Süme Muhammed Ali Kolu İshak Tiryaki Nazım Yiğit Sporcular: Buse Naz Çakıroğlu (51 kg) Aycan Güldağı (57 kg) Esra Yıldız (60 kg) Busenaz Sürmeneli (69 kg) Şennur Demir (75 kg)