Aktaş’ta ihale müjdesi

Geçtiğimiz ay Cinderesi bölgesinde yıllardır özlemle beklenen modern konutların temelini atan Altındağ Belediyesi, Aktaş sakinlerinin de yüzünü güldürdü. Konuyu çözüme kavuşturmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Temel atma töreninde, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Aktaş'taki hak sahiplerini sevindirecek açıklamalarda bulunmuştu. Çok yakında bu bölgede de dönüşümün başlayacağının sözünü vermiştik. Şükürler olsun, yine sözümüzü tuttuk. Vatandaşlarımıza mahçup olmadık. Çok hızlı bir biçimde konuyu sonuçlandırdık. Aktaş'ta yapılacak modern konutlar için ihale tarihi belli oldu. TOKİ, 6 Kasım'da ihaleyi gerçekleştirecek. Sonra da yine çok hızlı bir biçimde değişim ve dönüşüm başlayacak inşallah" dedi.Balcı, "Aktaş'ta sağlıksız yapıların yıkımını büyük bir hızla gerçekleştirmiştik. Bölgede 357 konut üreteceğiz. Kentsel dönüşüm yaptığımız alanlarda, vatandaşlarımızı, esnafımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Hak sahiplerimizin kısa sürede modern konutlarına kavuşması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu."SÜRECİN en başından itibaren Bakanımız Murat Kurum ile sık sık görüşüyor, kendileriyle sürekli projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz" diyen Başkan Balcı " Bakanımız Murat Kurum'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin destekleri sayesinde, vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz inşallah…" dedi.