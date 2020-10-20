Kuvvetli rüzgâr nedeniyle Apartmanların çatısı uçtu

Ankara'da önceki gün şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşamüzeri aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Mamak Kartaltepe Mahallesi'nde 2 apartmanın çatısı uçtu.Binalardan birinin çatısı, otoparktaki 4 otomobilin üzerine düştü. İtfaiye ve Mamak Belediyesi ekipleri, çatılara ait parçaları kaldırmak için çalışma başlattı. Öte yandan aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Sürücüler, araçlarıyla su birikintilerinden geçerken zorluk yaşadı. Etimesgut Bağlıca Bulvarı'nda motor arızası veren 2 otomobil ise su birikintisinde kaldı. Mahsur kalan araçlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Öte yandan kentte aniden bastıran yağış yer yer su birikintilerine ve ağaçların kopmasına neden oldu. Kentte yoğun efor sarf eden itfaiye ekipleri de bu alanda çalışmalarını sürdürdü.