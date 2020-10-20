Pursaklar’da spora dev yatırım

PURSAKLARBelediyesi, ilçedeki spor alanlarını arttırmak ve vatandaşların daha iyi koşullarda spor yapabilmelerini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile ilçe genelindeki 15 Basketbol sahasının yapımını tamamladı.Belediye ekipleri, sporun kalbinin Pursaklar'da atması için futbol sahaları ve tenis kortu yapım çalışmalarına da devam ederek ilçeyi sporun merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Pursaklar Belediyesi tarafından, yeni spor alanlarının ilçeye kazandırılmasıyla, çocukların trafiğe açık alanlarda vakit geçirmek yerine, daha güvenli ortamlarda sportif aktivitelerini yapmalarına olanak sağlanıyor.Vatandaşların sporla iç içe olmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten başkan Ertuğrul Çetin;ifadelerini kullandı.