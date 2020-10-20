Uzasa da Türk Telekom

Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece'yi uzatmalarda 95-89 mağlup ederek dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.Muhammed Baygül'ün sayılarıyla 17-10'luk üstünlük yakalayan Telekom, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.İkinci çeyrekte Eldrige'i etkili kullanan konuk ekip, farkı kapattı. Devreye de 41-40 konuk ekip üstünlüğü ile gidildi. 3.çeyrekte iki takım da basit top kayıpları yaparak, hücum fırsatlarını harcadı. Final çeyreğinde Türk Telekom, farkı kapatmak için baskılı oynadı. Özellikle Tyler Ennis'in boyalı bölgedeki etkili oyunuyla farkı kapatan Telekom, 38. dakikada Michael Eric ile eşitliği sağladı. Son 1 dakikaya 81-79 öne giren Başkent temsilcisi, 44 saniye kala Anderson'un basketine engel olamadı ve 81-81 eşitlikle maç uzadı.