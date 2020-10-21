BAŞKAN Altınok, "Muhtarlarımız hizmette ilk basamaktır. Vatandaşımız talebini ilk önce muhtara anlatıyor. Bizlerle birlikte şehrimize hizmet eden ve demokrasimizin bel kemiği olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe Keçiören'deki 51 Mahallenin muhtarları katılırken, burada konuşan Başkan Altınok son bir buçuk yılda hayata geçirilen hizmetlerle ve planlanan projelerle ilgili bilgiler verdi. Konuşmasında Keçiören'i el birliğiyle, tüm kesimlerin fikrini alarak yönettiklerini kaydeden Altınok, bu yönetim anlayışında muhtarların kilit rol üstlendiğini söyledi ve şunları aktardı:"Ankara'nın en borçlu belediyesiydik. Çok çalışmamız gerekiyordu, çalıştık ve belediyemizin borcunu ödedik. Parklarımızı yeniledik, buralarda asayiş anlamında huzuru sağladık. Çöp toplamak için 6 milyon TL fatura geliyordu. Yeni hizmet araçları alarak bu israfın önüne geçtik. Belediyeyi rahatlatıp ayakları üzerinde durabilir hale getirdik. Şuanda aldığımız malın bedelini en hızlı ödeyen belediyeyiz. Özel bankalara bir kuruş borcumuz kalmadı. Türkiye'nin en itibarlı belediyesiyiz."