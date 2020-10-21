ASO ‘TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ aldı

ANKARA Sanayi Odası (ASO), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetiminden geçerek "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı. Kovid-19 salgınına karşı çok sayıda önlemi uygulamaya koyan Oda, TSE denetiminden geçti. Böylece ASO, TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi alma hakkı elde etti. Belgeyi, ASO'da düzenlenen törenle Başkan Nurettin Özdebir'e, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin verdi. Özdebir, "Bilimsel bir temele oturan bu önlemlerimizin TSE denetiminden de geçerek Güvenli Hizmet Belgesi'ne dönüşmesinden çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.