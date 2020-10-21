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Başkan , İncek sakinleri ile buluştu

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Başkan Şimşek, İncek TOKİ sakinleri ile buluştu
GÖLBAŞI Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İncek Toki 1. Etap konutlarını ziyaret ederek site sakinleri ile bir araya geldi. İncek TOKİ Sosyal tesislerinde vatandaşlarla buluşan Şimşek, belediye hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Gölbaşı Merkez ve İncek bölgesinde yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Şimşek, TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların belediye hizmetleri noktasında taleplerini ve beklentilerini dinledi. Talepleri tek tek not alan Şimşek "Sorunların çözümü noktasında imkanlarımız ölçüsünde var gücümüzle sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlayacağız" dedi.
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Başkan Şimşek, İncek TOKİ sakinleri ile buluştu
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