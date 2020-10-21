Başkan Şimşek, İncek TOKİ sakinleri ile buluştu

GÖLBAŞI Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İncek Toki 1. Etap konutlarını ziyaret ederek site sakinleri ile bir araya geldi. İncek TOKİ Sosyal tesislerinde vatandaşlarla buluşan Şimşek, belediye hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Gölbaşı Merkez ve İncek bölgesinde yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Şimşek, TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların belediye hizmetleri noktasında taleplerini ve beklentilerini dinledi. Talepleri tek tek not alan Şimşek "Sorunların çözümü noktasında imkanlarımız ölçüsünde var gücümüzle sorunların çözüme kavuşturulmasını sağlayacağız" dedi.