ODTÜ’lü öğrencilerin uzay keşif aracına ödül

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makina ve İnovasyon Topluluğu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren farklı bölümlerden 25 öğrencinin yer aldığı METU Rover (İnsansız kara aracı) projesi, Avrupa'nın en prestijli uzay ve robotik yarışması olan European Rover Challenge 2020'de 'en iyi bilim insanları' özel ödülünü aldı. Topluluğun 2 yıl boyunca çalışmalarına devam ederek ilk kez bu yıl katıldığı yarışma, pandemi nedeniyle 11-13 Eylül tarihlerinde online olarak gerçekleşti. Takımlar; Polonya'da Mars esas alınarak hazırlanmış bir yarışma alanında komite tarafından sağlanan bir keşif aracını kendi algoritmalarını geliştirip, yazılımlarını araca aktararak kontrol etti. METU Rover, 'en iyi bilim insanları' özel ödülünü almaya hak kazanarak, uluslararası 33 takımın finalde yer aldığı yarışmada, genel sıralamada ise 4'üncü oldu.