Pursaklar’da muhtarlar bir arada

PURSAKLAR Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları ile bir araya geldi. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Pursaklar Belediyesi tarafından ilçede görev yapan muhtarlar onuruna yemek verildi. Programa katılan İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, tüm masaları tek tek gezerek muhtarlarla selamlaşarak günlerini kutladı. Sorunların tespiti ve çözüm yolları üretmek amacıyla muhtarlarla iş birliği içinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Demokrasinin ve yerel yönetimlerin başlangıcı, muhtarlıklardır. Muhtarlar, demokrasinin temel taşlarıdır. Muhtar, mahalledeki sorunların çözümü için kamu kurumları ile köprü görevi yapan kurumdur. Muhtarlarımızla beraber pandemiden ötürü bir hayli yoğun çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ne mutlu ki belediyemizle her daim birlikte hareket eden ve ortak istişarelerde bulunan muhtarlara sahibiz. Bu zorlu zamanlarda da elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ve büyük emek sarf eden muhtarlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. şallah birlikte sorunları çözmeye, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.MUHTARLAR Günü'nde muhtarlarla bir araya gelen Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın yaptığı konuşmada, "Yaşadığımız alanlara, en güzel hizmetleri getirmek için, bizlerle birlikte omuz omuza çalışan, cefakâr yol arkadaşlarımızla bu anlamlı günde bir ayara geldik. İlçemiz için gece gündüz demeden, özverili bir şekilde, hep birlikte çalıştığımız tüm Muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü yürekten kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.