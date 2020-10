Sincan Belediyesi’nden ücretsiz Wi-Fi hizmeti

SİNCANLILARIN huzur ve refahı için ulaşımdan kentsel dönüşüme, kültür ve sosyal faaliyetlerden tarım ve hayvancılığa desteğe kadar birçok alanda hizmet veren Sincan Belediyesi, ücretsiz Wi-Fi uygulamasına devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Vatandaşlarımızı teknolojinin tüm imkânlarıyla buluşturmaya gayret ediyoruz. Sincanımızın 120 noktasında her gün binlerce vatandaşımıza ücretsiz internet imkanı sunuyoruz. Her şey Sincan için" ifadelerini kullandı. Vatandaşların ücretsiz Wi-Fi hizmeti aldığı alanlar parklar, köyler, millet kıraathaneleri, konaklar ve belediye hizmet binaları Sincanlılar 120 farklı noktadan akıllı telefonlar ve taşınabilir bilgisayarlardan ücretsiz internete bağlanıp her türlü bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyor. İnternete bağlanmak için cep telefonu numaraları ile giriş yapılması yeterli. Son olarak Sincan Belediyesi uzaktan eğitim sürecinde olan ancak evlerinde EBA giriş imkanı olmayan öğrenciler için EBA Destek Noktaları oluşturmuştu. Abdurrahim Karakoç, Evliya Çelebi Millet Kıraathaneleri ile Zeytindalı Kültür Merkezinde öğrencilere 3 farklı noktada hizmet verilmeye devam ediliyor.