Son günlerde Ankara’da az da olsa bir artış var

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, havaların soğuması ile birlikte kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmeye başlandığını ve bu nedenle kapalı alanlarda bulaşın arttığını belirtti. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Havaların soğuması ile birlikte insanlar artık daha çok kapalı mekanlarda vakit geçiriyor. Kapalı mekanlar iyi havalandırılmadığında da virüsün bulaşması açısından daha riskli ortamlar oluşuyor. Ankara bildiğiniz gibi azalma eğilimindeydi, ciddi anlamda kontrol altına alınmıştı. Ama son günlerde Ankara'da az da olsa bir artış söz konusu. Kışın, sonbaharın geleceğini, kapalı ortamlarda vakit geçirileceğini düşünürsek, bizim tedbirlere her zamankinden daha fazla uymamız lazım. Dışarıda toplanmalar da buna dahil" dedi.