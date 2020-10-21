Toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

Mamak'ta kaymakam Ali Sırmalı'nın da katılımıyla toplu ulaşım araçlarında koronavirüs önlemleri denetlendi, sürücüler ve yolcular uyarıldı. Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda toplu ulaşım araçların yönelik düzenlenen koronavirüs denetimlerine katıldı. Mamak Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde Kaymakam Sırmalı ile birlikte polis, jandarma ve zabıta ekipleri yer aldı. Otobüs ve minibüslere binerek vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran Sırmalı, sürücülerden kapasitelerinin üzerinde yolcu almamalarını istedi.