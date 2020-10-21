Ve lider Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi 14'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan taraf oldu. Başkent ekibinin hocası İlter Püren kazandıkları kadar maç fazlasıyla da olsa lider olmalarına dikkat çekti. Püren, "Bu durum futbolcularının moral motivasyonuna iyi gelecektir. Samsun deplasmanından galip dönerek kazanmayı alışkanlık haline getirmek istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
"BURASI ÇOK ZORLU BİR DEPSLASMAN"
Öte yandan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un hocası Serdar Bozkurt, "Ankara çok zorlu bir deplasman" dedi. Bozkurt, "Keçiören takımı iyi bir takım. Bunlar 3 yıldır bir arada oynayan bir takım, alışmışlar. Hem de suni çim olması tabii ki deplasmanları zorluğunu artırıyor. Yediğimiz golden sonra maalesef ilk yarının 25 dakikasından sonra 90. dakikaya kadar oyunun bütün kontrolü bizdeydi. İkinci yarı bütün baskıyı kurduk, rakibe önde bastık, onları çıkarmadık, pozisyonlarda bulduk. Ama maalesef değerlendiremedik. Değerlendiremezseniz yenilirsiniz"
ifadelerini kullandı.