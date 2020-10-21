Ve lider Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi 14'üncü dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan taraf oldu. Başkent ekibinin hocası İlter Püren kazandıkları kadar maç fazlasıyla da olsa lider olmalarına dikkat çekti. Püren,ifadelerini kullandı.Öte yandan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un hocası Serdar Bozkurt, "Ankara çok zorlu bir deplasman" dedi. Bozkurt,ifadelerini kullandı.