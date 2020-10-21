Zorlayıcı tedbirler yerine maske kullanımı çok önemli

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüs salgınında yaşanan artışa ilişkin, "Zorlayıcı tedbirler yerine 1 yıldır artık toplumda herkes bu virüsü, virüsün nasıl davrandığını, ne yapılması ve nasıl tedbir alınması gerektiğini öğrendi. Bunu doğru uygulama zamanıdır. Özellikle maske kullanımı çok önemli" dedi. Prof. Dr. Mustafa Gerek, virüslerin daima mutasyona ve değişime uğrayan canlıların olduğunu, bunların büyük bir kısmının değişme uğrarken güçlerini kaybettiğini söyledi. Dünyada Kovid-19 enfeksiyonu ile ilgili olarak canlılığın azalmasına yönelik yaygın bir bulgunun söz konusu olmadığını belirten Prof. Dr. Gerek, bu konuda bazı çalışmaların yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Gerek, virüsün bulaşma hızını ve gücünü artırdığını; ancak ölümcül olma gücünü kaybettiği şeklinde bulguların henüz sahaya söylendiği kadar yansımadığını ifade ederek, "Virüs hala güçlü bir şekilde bulaşma ve öldürücü olma gücünü taşıyor. Yayınlara güvenip, yaygın bir kanıya varmamak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.