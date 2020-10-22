Ankaraspor, Tuzla için güç depoladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, 6. haftada bugün deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Mavi-beyazlılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Tek antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibi, kısa çabukluk ve tam sahada taktik ağırlık çalışması yaptı.