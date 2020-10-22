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, Tuzla için güç depoladı

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Ankaraspor, Tuzla için güç depoladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, 6. haftada bugün deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Mavi-beyazlılar, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Tek antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdüren başkent ekibi, kısa çabukluk ve tam sahada taktik ağırlık çalışması yaptı. Ankaraspor-Tuzlaspor maçı bugün saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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Ankaraspor, Tuzla için güç depoladı
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