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Boşanma davası öncesi kocası tarafından bıçaklandı

’de, M.E. (35) boşanma davası öncesi adliye önünde tartıştığı eşi Kadriye E.’yi (29) bıçakla bacağından yaraladı. Kadriye E. hastaneye kaldırıldı, M.E. gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Boşanma davası öncesi kocası tarafından bıçaklandı
OLAY, Kırıkkale adliyesi önünde meydana geldi. Ankara'da eczanede çalışan M.E., boşanma davası öncesi eşi Kadriye E. ile adliye önünde karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E. yanındaki ekmek bıçağı ile eşi Kadriye E.'yi bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadriye E. ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kadriye E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.M.E. ise olay sonrası gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Boşanma davası öncesi kocası tarafından bıçaklandı
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