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Dolandırıcılar otel odasında yakalandı

Kendilerini ‘hâkim’ ve ‘savcı’ olarak tanıtarak, 4 kişiyi yaklaşık 800 bin TL dolandıran 3 şüpheli, saklandıkları otelde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Dolandırıcılar otel odasında yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları 4 kişiyi, kendilerini 'hakim' ve 'savcı' olarak tanıtıp, 'FETÖ soruşturmalarında hesaplarınız kullanılacak' bahanesiyle dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin İsmail D. (30), Haydar Ü. (59) ve Abdullah C. (35) olduğu tespit edildi. 3 şüphelinin 4 kişiyi aynı yöntemle 800 bin TL dolandırdığı belirlendi.

SAKLANDIKLARI OTELE OPERASYON
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandıkları otele operasyon düzenledi. Kaçmak için hazırlık yapan İsmail D., Haydar Ü. ve Abdullah C. yakalanarak, gözaltına alındı. Otel odasındaki aramada mağdurlara ait 300 bin TL ele geçirildi. Paralar sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden İsmail D. ve Abdullah C. tutuklandı. Haydar Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Dolandırıcılar otel odasında yakalandı
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