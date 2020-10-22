Fatih Çintimar: Soruşturma başlatıldı

Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Muş'ta antrenman esnasında otomobil çarpan milli atlet İbrahim Karateker için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Çintimar, olay sonrası milli atlet Karateker ve antrenörünü arayarak kaza hakkında bilgi aldı.Geçtiğimiz ay İstanbul'daki 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 3000 metre su engellide şampiyon olan Karateker'e Muş'ta antrenmanı esnada otomobil çarpmıştı. 18 yaşındaki milli atlet hastaneye kaldırılmıştı.