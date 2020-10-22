Hamleler Cumhuriyet için yapılacak

SATRANÇ Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Satranç Tarihle Buluşuyor"
projesini tüm Türkiye'de hayata geçirecek. "Geçmişten Geleceğe Hamle Yapıyoruz"
sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, 24 Ekim- 1 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin bütün illerinde etkinlikler düzenlenecek. Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, "Atatürk'ün 'en büyük bayram'
olarak nitelendirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda spor, kültür, sanat, tarih ve turizmi bir araya getireceğiz. 'Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap' anlayışıyla ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel mekanlarında bir araya geleceğiz" dedi.