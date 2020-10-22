Hamleler Cumhuriyet için yapılacak

SATRANÇ Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamındaprojesini tüm Türkiye'de hayata geçirecek.sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, 24 Ekim- 1 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin bütün illerinde etkinlikler düzenlenecek. Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, "Atatürk'ünolarak nitelendirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda spor, kültür, sanat, tarih ve turizmi bir araya getireceğiz. 'Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap' anlayışıyla ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel mekanlarında bir araya geleceğiz" dedi.