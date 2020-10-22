Kırıkkale BA Güraçar’a emanet

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Hasan Basri Kara ile yollarını ayırdı.
Yeni teknik direktör arayışı içerisine giren Kırıkkale BA, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen Erman Güraçar ile anlaşma sağladı. Kırıkkale BA tesislerinde düzenlenen basın toplantısında başkan Veli Uca ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Güraçar, 1 yıllık sözleşme imzaladı.
"YENİ BİR KANA İHTİYAÇ VARDI"
Başkan Uca geride kalan haftalarda içerisinde kötü sonuçlar alındığını ifade ederek, "Yönetici arkadaşlarla yapmış olduğumuz toplantı sonucunda takımımızın yeni bir kana ihtiyacı olduğuna kanaat getirdik. Hocamızla Bergama maçından sonra ayırdık ve Erman Güraçar ile anlaşmaya vardık. Yeni süreçte inşallah hocamızın hızlı bir ivme yakalayıp, takımı beklediğimiz noktaya getireceğine ben yürekten inanıyorum. Hocamıza Kırıkkale'ye hoş geldin diyorum"
ifadelerini kullandı.
"ÜST SIRALARI HEDEFLİYORUZ"
Takımı daha üst sıralara taşımayı hedeflediklerini belirten Güraçar, "Burası futbol şehri. Futbolu seven bir kent. Böyle bir şehirde çalışmak bizim için onur verici.
Nasipse takımı daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Burada çok sıcak karşılandım onun için çok mutluyum. İnşallah her şey gönlümüze göre olur ve güzel bir sezon geçiririz. İlk idman için sabırsızlanıyorum"
diye konuştu.