Kırıkkale BA Güraçar’a emanet

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor,Yeni teknik direktör arayışı içerisine giren Kırıkkale BA, bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen Erman Güraçar ile anlaşma sağladı. Kırıkkale BA tesislerinde düzenlenen basın toplantısında başkan Veli Uca ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Güraçar, 1 yıllık sözleşme imzaladı.Başkan Uca geride kalan haftalarda içerisinde kötü sonuçlar alındığını ifade ederek, "Yönetici arkadaşlarla yapmış olduğumuz toplantı sonucunda takımımızın yeni bir kana ihtiyacı olduğuna kanaat getirdik. Hocamızla Bergama maçından sonra ayırdık ve Erman Güraçar ile anlaşmaya vardık.ifadelerini kullandı.Takımı daha üst sıralara taşımayı hedeflediklerini belirten Güraçar,Nasipse takımı daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Burada çok sıcak karşılandım onun için çok mutluyum.diye konuştu.