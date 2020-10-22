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kupaya 2. turda veda etti

’nda BA, 2. turda geriye düştüğü maçta Düzcespor’u yakaladı. Berabere biten maçta uzatmaların ardından geçilen penaltılarda gülen oldu

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Kırıkkale kupaya 2. turda veda etti
KIRIKKALE Büyük Anadoluspor dün Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Düzcespor ile karşılaştı. Kırıkkale maça teknik adam değişikliğiyle sebebiyle altyapıdan genel kaptan Tolga Özkan yönetiminde çıktı. Kırıkkale Başpınar Stadı'nda oynanan 3. Lig ekiplerinin karşılaşmasında konuk ekip 18. dakikada Nevzat Bilen ile öne geçti: 0-1. Kırıkkale temsilcisi buna 80. dakikada Aykut Çift ile karşılık verdi: 1-1. Maçın normal süresinin berabere sonuçlanması sonra uzatmalara geçildi. Bu sürede de taraflar eşitliği bozamayınca maçta penaltı atışlarına geçildi. Arda yapılan atışlarda Kırıkkale BA'ya 5-4 üstünlük sağlayan Düzcespor 3. tura yükseldi.
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Kırıkkale kupaya 2. turda veda etti
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