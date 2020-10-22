Kırıkkale kupaya 2. turda veda etti

KIRIKKALE Büyük Anadoluspor dün Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Düzcespor ile karşılaştı. Kırıkkale maça teknik adam değişikliğiyle sebebiyle altyapıdan genel kaptan Tolga Özkan yönetiminde çıktı. Kırıkkale Başpınar Stadı'nda oynanan 3. Lig ekiplerinin karşılaşmasında konuk ekip 18. dakikada Nevzat Bilen ile öne geçti: 0-1.
Kırıkkale temsilcisi buna 80. dakikada Aykut Çift ile karşılık verdi: 1-1. Maçın normal süresinin berabere sonuçlanması sonra uzatmalara geçildi.
Bu sürede de taraflar eşitliği bozamayınca maçta penaltı atışlarına geçildi. Arda yapılan atışlarda Kırıkkale BA'ya 5-4 üstünlük sağlayan Düzcespor 3. tura yükseldi.