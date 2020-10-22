Kırıkkale kupaya 2. turda veda etti

KIRIKKALE Büyük Anadoluspor dün Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Düzcespor ile karşılaştı.Kırıkkale temsilcisi buna 80. dakikada Aykut Çift ile karşılık verdi: 1-1.Bu sürede de taraflar eşitliği bozamayınca maçta penaltı atışlarına geçildi. Arda yapılan atışlarda Kırıkkale BA'ya 5-4 üstünlük sağlayan Düzcespor 3. tura yükseldi.