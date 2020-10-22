Koronavirüsü ikizlerinin desteği ile yendi

ALPER Çatalsakal, geçen 3 Eylül akşamı yüksek ateş, ishal ve eklem ağrıları şikayetiyle eşi Derya Çatalsakal'ın (42) hemşire olduğu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Merkezi'ne başvurdu. Burada testlerinin pozitif çıkması üzerine ilaç tedavisi başlanan Alper Çatalsakal, evde kendisini odasında karantinaya aldı. Fakat durumu ağırlaşması üzerine ertesi gün tekrar hastaneye başvuran Alper Çatalsakal, tedaviye alındı. İkizler Ali Kuzey ve Hamdi Yiğit, tedavi sürecinde her gün hastanenin yanında babalarının yattığı odayı gören üst geçide çıkıp, ona el sallayarak destek oldu. Alper Çatalsakal, eşi ve çocuklarının verdiği moral ve destekle hastalığı yenerek, taburcu oldu. Alper Çatalsakal, ilk günlerin psikolojik açıdan çok zor geçtiğini ifade ederek, "Bu konuda eşim ve çocuklarım destek verdi bana. Hastaneyi konum itibarıyla gören bir köprüye eşim çocuklarımızı çıkardı. Uzaktan bana el salladılar. Ben de onlara el salladım, sanki bir yolculuğa çıkarmış gibi. Çok farklı hissetim orada. Görünce ben de duygulandım orada. O an insanın aklına her şey geliyor. Onların desteğini orada görünce toparlanma sürecimin biraz daha hızlandığını düşünüyorum. Ayrıca görüntülü görüşüyorduk; ama orada benimle çok göz teması kurmuyorlardı. Köprüden bana el salladıklarını görünce onların da sonradaki telefon görüşmelerimizde rahatladıklarını hissettim ben. Bu çok zor bir şey gerçekten" dedi.