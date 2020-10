Umut matematikte dünya birincisi oldu

Umut Kağan Yazgan, Kanada'da faaliyet yürüten Fields Matematik Bilimleri Araştırma Enstitüsü (The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences) ve Kanada Matematik Derneği (The Canadian Mathematical Society) tarafından desteklenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na İngilizce dilini seçerek online katıldı. Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, internet ortamında yarışma düzenleniyor. Dünya çapında yılda 6 kez 12 kategoride düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.10 bin 754 öğrencinin katıldığı yarışmada dünya birincisi olan Yazgan başarısını düzenli çalışmaya bağladı ve şöyle konuştu "Caribou sınavı için özel bir çalışma yapmadım. Okulun matematik kulübündeyim. Aynı zamanda Bilsem Matematik Olimpiyatı takımındayım. Düzenli olarak çalışıyorum. Matematiği çok seviyorum. Tatil ya da okul dönemi fark etmeden her gün matematik ve zeka oyunları soruları çözüyorum. İlkokuldan beri sudoku, kendoku, kakuro vb. akıl oyunları soruları ile ilgileniyorum"6. sınıf öğrencisi Umut Kağan Yazgan, sonuçlar açıklandığında çok mutlu olduğunu söyledi. aynı gayretle devam edeceğinin altını çiziyor. Umut Kağan Yazgan sınav sonrası hislerini ise şu cümlelerle anlattı: "Sınavdan çıktığımda doğru yaptığımı biliyordum ama yine de bir korku hissediyordum. Sonuçlar açıklandığında çok mutlu oldum. Bu yarışmaların beni geliştirdiğine inanıyorum. Bundan sonraki yarışmalara da katılmak ve başarılı olmak istiyorum. Bunun için öğretmenlerin de desteği ile elimden gelen gayreti göstereceğim."