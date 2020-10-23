Dezavantajlı öğrencilere sazlı-sözlü eğitim

KIRIKKALE'DE bir okul müdürü, sazıyla çalıp söylediği türkülerle dezavantajlı öğrencilerin sınıftaki motivasyonunu artırıyor. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı'nın eşi Gulbanu Syrgabayeva, Kırıkkale Mehmet Işıtan Özel Eğitim İş Uygulama Okulu'ndaki dezavantajlı öğrencilere eğitim materyalleri hediye etti. Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği aracılığıyla okula gönderilen eğitim materyalleri, düzenlenen etkinlikle Okul Müdürü Sami Yanık ve Yahşihan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez tarafından öğrencilere teslim edildi. Dezavantajlı öğrencilere çeşitli şekiller, sayılar, yapbozlar, abaküsler, matematik kavramlarını öğreten eşleme ve sıralama oyunları, hayvanlar, meyveler, eşyalar ve taşıtların yanı sıra günlük yaşamda karşılaşılacak canlı ve nesneleri öğreten resimli kartlar, el-göz koordinasyonunu geliştiren ve dikkat toplamayı sağlayan halka geçirme oyunları ve koordinasyon şeritleri eğitim veriliyor. Okul Müdürü Sami Yanık da sınıfta sazıyla çalıp söylediği türkülerle öğrencilerin motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlıyor.