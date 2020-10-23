Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Pursaklar’da muhtarlara modern binalar yapılıyor

Pursaklar’da muhtarlara modern binalar yapılıyor

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Pursaklar’da muhtarlara modern binalar yapılıyor
PURSAKLAR Belediyesi tarafından Tevfik İleri Mahallesi'ne yapılan yeni muhtarlık hizmet binası hizmete açıldı. Pursaklar Belediyesi, vatandaş ile köprü kurma görevini üstlenen muhtarların hizmet kalitelerini arttırmaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesi, mahallle muhtarlarının daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için modern mahalle muhtarlık binalarından birini daha Tevfik İleri Mahallesi'nde hizmete açıldı. Tevfik İleri Mahallesi Muhtarlığının anahtarı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından, Mahalle Muhtarı Veysel Balcı'ya koronavirüs tedbirleri nedeniyle düzenlenen sade açılış töreni ile teslim edildi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, " Muhtarlarımıza mahalle sakinlerine daha kaliteli hizmet verebilecek bir çalışma ortamı oluşturuyoruz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Pursaklar’da muhtarlara modern binalar yapılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA