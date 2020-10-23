Pursaklar’da muhtarlara modern binalar yapılıyor

PURSAKLAR Belediyesi tarafından Tevfik İleri Mahallesi'ne yapılan yeni muhtarlık hizmet binası hizmete açıldı. Pursaklar Belediyesi, vatandaş ile köprü kurma görevini üstlenen muhtarların hizmet kalitelerini arttırmaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesi, mahallle muhtarlarının daha iyi şartlarda hizmet verebilmeleri için modern mahalle muhtarlık binalarından birini daha Tevfik İleri Mahallesi'nde hizmete açıldı. Tevfik İleri Mahallesi Muhtarlığının anahtarı, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından, Mahalle Muhtarı Veysel Balcı'ya koronavirüs tedbirleri nedeniyle düzenlenen sade açılış töreni ile teslim edildi. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, " Muhtarlarımıza mahalle sakinlerine daha kaliteli hizmet verebilecek bir çalışma ortamı oluşturuyoruz" dedi.