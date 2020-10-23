Stancu G.Birliği’nde 50. gol peşinde

RUMEN futbolcu Bogdan Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de yarım dalya için sahada olacak. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Stancu, rakip fileleri havalandırması durumunda Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. golüne ulaşacak. Ülkesi dışında sadece Türkiye'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcu,
Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 6 farklı sezonda 119 maça çıkarken, 49 gol attı. Geçen sezon 24 maçta fileleri 14 kez havalandıran Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. Stancu, bu sezonun 4. haftasında Gençlerbirliği'nin deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Tecrübeli futbolcunun, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de sezonlara göre oynadığı maç ve attığı gol sayıları ise şöyle:
TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE GALATASARAY'DA OYNADI
Ülkesi dışında sadece Türkiye'de futbol oynayan Stancu, 2 gol atabildiği yarım sezonluk G.Saray macerası sonrası Orduspor'un yolunu tuttu. Süper Lig'de Ordu formasıyla 2011- 12 ve 2012-13 sezonlarında 10'ar gol atan Stancu,
daha sonra Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Ligde 2013-14 sezonunda 13, 2014-15 sezonunda 9, 2015-16 sezonunda 10 gol kaydeden Rumen oyuncu, 2016-17 sezonunun ilk 2 haftasını boş geçmese de yaşadığı sakatlık sonrası ara transferde Bursaspor'a gitti. Stancu, 2017-18 sezonunda 31 lig maçında 8 gol atıp 2018-19 sezonunun ilk yarısında gol sevinci yaşamadı. Stancu, söz konusu sezonun devre arası eski takımı G.Birliği'ne döndü.