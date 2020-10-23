Stancu G.Birliği’nde 50. gol peşinde

RUMEN futbolcu Bogdan Stancu, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de yarım dalya için sahada olacak.Stancu, rakip fileleri havalandırması durumunda Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. golüne ulaşacak.Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 6 farklı sezonda 119 maça çıkarken, 49 gol attı. Geçen sezon 24 maçta fileleri 14 kez havalandıran Stancu, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi.Tecrübeli futbolcunun, Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de sezonlara göre oynadığı maç ve attığı gol sayıları ise şöyle:Ülkesi dışında sadece Türkiye'de futbol oynayan Stancu, 2 gol atabildiği yarım sezonluk G.Saray macerası sonrası Orduspor'un yolunu tuttu.daha sonra Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Ligde 2013-14 sezonunda 13, 2014-15 sezonunda 9, 2015-16 sezonunda 10 gol kaydeden Rumen oyuncu, 2016-17 sezonunun ilk 2 haftasını boş geçmese de yaşadığı sakatlık sonrası ara transferde Bursaspor'a gitti. Stancu, 2017-18 sezonunda 31 lig maçında 8 gol atıp 2018-19 sezonunun ilk yarısında gol sevinci yaşamadı. Stancu, söz konusu sezonun devre arası eski takımı G.Birliği'ne döndü.