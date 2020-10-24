ANKARA'DA, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB), Girişimci İşadamları Vakfı ve TÜGVA iş birliği ile Türkiye'de açılması planlanan 25 şehirde 25 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) için işbirliği ve iyi niyet protokolü imzalandı. KOSGEB'de düzenlenen imza töreninde, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile Girişimci İşadamları Vakfı ve TÜGVA'nın temsilcileri arasında, '25 Şehirde 25 TEKMER' programının iş birliği ve iyi niyet protokolü imzalandı. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB olarak özellikle nitelikli istihdamın artırılması, gençlerin kendi iş fikirleriyle kendi işinin patronu olması konusunda önemli programları yürürlüğe aldıklarını kaydetti. Uzkurt, bugüne kadar 100 binlere varan sayıda girişimciyi destekleyip, kendi işlerini kurmalarını sağladıklarını kaydederek, "Bugün ciddi boyutlara ulaşan üretim, ihracat yapan büyük ölçekli işletme haline gelen birçok gencimiz var. Bu çerçevede, teknoloji tabanlı iş fikri olan gençlerimizin, bu iş fikirlerini realize etmelerini sağlamak amacıyla bir taraftan çekirdek sermaye desteği sağlarken, diğer taraftan da bu girişimcilerin iş fikirlerini gerçekleştirecekleri mekanları da kurguluyoruz" dedi.