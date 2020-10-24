A.Gücü’nde iki pozitif vaka

ANKARAGÜCÜ, iki sağlık personelinde virüs saptandı. testinin pozitif çıktığını
açıkladı. Başkent ekibinde, rutin Koronavirüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Koronavirüs (KOVİD-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz"
ifadelerine yer verildi. Ankaragücü'nün yarın Hatayspor'la oynayacağı karşılaşma da rakip takımdaki Koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.