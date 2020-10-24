Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri A.Gücü’nde iki pozitif vaka

A.Gücü’nde iki pozitif vaka

Hatay’la oynayacağı maç, rakip takımda çıkan Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen sarı-lacivertliler de aynı dertten muzdarip. Başkent ekibinde iki sağlık personelinin KOVİD-19 testleri pozitif çıktı

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
A.Gücü’nde iki pozitif vaka
ANKARAGÜCÜ, iki sağlık personelinde virüs saptandı. testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkent ekibinde, rutin Koronavirüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Koronavirüs (KOVİD-19) testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Ankaragücü'nün yarın Hatayspor'la oynayacağı karşılaşma da rakip takımdaki Koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
A.Gücü’nde iki pozitif vaka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA