A.Gücü’nde iki pozitif vaka

ANKARAGÜCÜ, iki sağlık personelinde virüs saptandı. testininaçıkladı. Başkent ekibinde, rutin Koronavirüs testleri sonucunda iki sağlık personelinde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi. Ankaragücü'nün yarın Hatayspor'la oynayacağı karşılaşma da rakip takımdaki Koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.