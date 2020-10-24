Gençler hedefe kilitlendi

Antalyaspor yenilgisi ve Konya beraberliğinin ardından Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenerek büyük sükse yapan Gençlerbirliği, sonraki hafta evinde oynadığı Denizlispor karşılaşmasını ise 2-1'lik skorla kaybetmişti.Hafta için yapılan idmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli olması teknik heyeti memnun ederken başkent takımında tüm hesaplar üç puan üzerinden yapılıyor.Teknik Direktör Mert Nobre, Yeni Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini ancak yine de sahadan istedikleri sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. Nobre, "Bütün takımlar sezon başı sendromunu yaşıyor.Bu bizim için de geçerli. Yavaş yavaş takım birbirine uyum sağlıyor. Talebelerimin bu uyumudedi.