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Gençler hedefe kilitlendi

Kırmızı-siyahlılar, bu sezonki ikinci galibiyetini almayı planlıyor. Teknik direktör Nobre, “Takım uyumu sağlanıyor. maçında sahaya yansıtacağız” dedi

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Gençler hedefe kilitlendi
Antalyaspor yenilgisi ve Konya beraberliğinin ardından Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenerek büyük sükse yapan Gençlerbirliği, sonraki hafta evinde oynadığı Denizlispor karşılaşmasını ise 2-1'lik skorla kaybetmişti. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın kendi evinde ağırlayacağı Yeni Malatyaspor'u devirerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Hafta için yapılan idmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli olması teknik heyeti memnun ederken başkent takımında tüm hesaplar üç puan üzerinden yapılıyor.

İSTİKRAR SAĞLAMAK ZAMAN ALACAK
Teknik Direktör Mert Nobre, Yeni Malatyaspor ile oynayacakları karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini ancak yine de sahadan istedikleri sonuçla ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. Nobre, "Bütün takımlar sezon başı sendromunu yaşıyor. Yeni transferler, gidenler nedeniyle kadrolar yeniden oluşturuldu. Böyle bir ortamda herkes için istikrarı sağlamak biraz zaman alacaktır. Bu bizim için de geçerli. Yavaş yavaş takım birbirine uyum sağlıyor. Talebelerimin bu uyumu Malatya maçında sahaya yansıtacaklarını düşünüyorum" dedi.
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Gençler hedefe kilitlendi
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