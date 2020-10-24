Kırıkkale’de basketbola yoğun ilgi

KIRIKKALE'DE
Koronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecinde spora olan özlem, salonların açılmasıyla beraber son buldu. Kırıkkale Halk Eğitim bünyesinde açılan kursta, temel basketbol eğitimleri verilmeye başlandı. Antrenör Güven Gündüz, pandemi kurallarına göre kurs verdiklerini söyledi. Gündüz, "Yaklaşık kursumuzda 16 kişi var ama mevcut pandemi koşullarında 6-8 kişi sosyal mesafeli antrenmanlar yapıyoruz.
Özellikle antrenmanlarımız top tutma, pas, şut eğitsel oyunlar gibi basketbolu sevdirici oyunlar. Burada ben Halk Eğitim Müdürümüz Ahmet Süreyya Kılıç'a çok teşekkür ediyorum.
Müdür yardımcılarımız Selman beye, Murat beye basketbolu kitlelere sevdirdikleri ve yaygınlaştırdıkları için. Basketbol her alanda olmalı. Köylerde, kasabalarda zaten projemiz de var yaygınlaştırıyoruz, geliştiriyoruz" diye konuştu.