Kırıkkale’de basketbola yoğun ilgi

KIRIKKALE'DEKoronavirüs (KOVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecinde spora olan özlem, salonların açılmasıyla beraber son buldu. Kırıkkale Halk Eğitim bünyesinde açılan kursta, temel basketbol eğitimleri verilmeye başlandı. Antrenör Güven Gündüz, pandemi kurallarına göre kurs verdiklerini söyledi. Gündüz,Özellikle antrenmanlarımız top tutma, pas, şut eğitsel oyunlar gibi basketbolu sevdirici oyunlar.Müdür yardımcılarımız Selman beye, Murat beye basketbolu kitlelere sevdirdikleri ve yaygınlaştırdıkları için. Basketbol her alanda olmalı. Köylerde, kasabalarda zaten projemiz de var yaygınlaştırıyoruz, geliştiriyoruz" diye konuştu.