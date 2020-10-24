Kızılay’dan ihtiyaç sahiplerine gıda çeki

YAPILAN yardım ile ilgili bilgiler veren Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler "Türk Kızılay Kırıkkale şubesi olarak Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ederek. Bu zor günlerde de Kızılay'ın yanlarında olduğunu, yalnız olmadıkların hatırlatıyoruz. Güneşin en parlak olduğu veya gecenin en zifiri karanlığı fark etmiyor. Türk Kızılay'ın hilâli ihtiyaç sahiplerinin kalplerini aydınlatıyor. Bu hafta dezavantajlı 100 ailemize genel merkezimiz tarafından gönderilen A101 çeklerimizin dağıtımı gerçekleştirdik. Ailelerimizin bir nebzede olsa dertlerine derman olmak bizim için en mutlu anımızdı. Zor günlerden geçtiğimiz bu zamanda Kızılay olarak Kırıkkale'mizde yaşayan yardım edilmedik ihtiyaç sahibi aile kalmayacak. İhtiyaç sahibi, kimsesiz, işsiz ve yardım bekleyen vatandaşlarımıza umut ışığı olmaya devam eden Türk Kızılay'ı bu kışında bağışçılarımız sayesinde birçok kişiye umut olacak" diye konuştu. Soba, kömür ve odun yardımlarıyla ilgili bilgilerde veren İşler, "Kışın yaklaşması ile mağdur ailelerimizin yaşadığı zorluklara birde soğuk hava eklenecek. Kardeşlerimizin bu kışın soğukta kalmamaları için soba, kömür ve odun dağıtımına başlayacağız" dedi.