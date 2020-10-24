TED Ankara Koleji’ne TÜBİTAK’tan 5 ödül

TÜBİTAK tarafından bu yıl 14. sü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu toplam 5 ödül aldı. 100 projenin yer aldığı yarışmada Kimya ve Teknoloji Tasarım dallarında birincilik, Biyoloji dalında birincilik ve ikincilik, Algoritma/Mantıksal Tasarım dalında ikincilik ödülleri TED Ankara Koleji'ne verildi. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı tarafından 13-14 Ekim'de, pandemi nedeniyle çoklu görüntülü sohbet platformu üzerinden düzenlenen 14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge elemeleri sonuçlandı. Yarışmada TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinden Sena Erdemir; Kimya dalında "Salviaofficinalis (Ada çayı) bitkisi özütü ile klorlu çamaşır suyuna alternatif, sağlıklı ve doğa dostu dezenfektan ve leke çıkarıcı elde edilmesi" adlı projesiyle, Alp Ozan Sarıkan; Teknoloji Tasarım dalında "Su Taşkınlarının Önlenmesi İçin Uyarı Sistemi (SUTOS)" adlı projesiyle, Zeynep Çak ise Biyoloji dalında "Nesli Tükenme Tehlikesi Olan Sevgi Çiçeği'nin (CentaureaTchihatcheffii) Gelişimine Engel Olan Toprak Asitliğinin Kontrolü" adlı projesiyle birincilik ödülünü alarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Yarışmanın ikincilik ödülleri Biyoloji dalında TED Ankara Koleji öğrencilerinden Melis Duman'a, Algoritma /Mantıksal Tasarım dalında ise Selin Su Altıntaş'a verildi.TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü Sevinç Atabay, "Bu yıl pandemi nedeniyle Nisan ayından Ekim ayına ertelenen TÜBİTAK bölge finallerinde, ortaokul düzeyinde 5 projemiz ödül aldı. Okul olarak elde ettiğimiz bu başarı yüz yüze eğitimden, uzaktan öğrenmeye, ardından karma eğitime geçtiğimiz bu 7 aylık süreçte, eğitim modeli ne olursa olsun başarımızın tesadüfi olmadığının da göstergesi. Öğrencilerimiz gerek ortaokul gerekse lise düzeyinde olsun pek çok kez TÜBİTAK'ta, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli dereceler elde ettiler. Öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, çözüm üreten bireyler olmalarını önemsiyor, bu tür yarışmalara katılmalarını da destekliyoruz" dedi.