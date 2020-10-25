Dar gelirli kadınlara mikrokredi desteği

DAR gelirli kadınların küçük sermayelerle kendi işini kurmasını desteklemek için 200 bin'den fazla kadına 1 milyar lirayı aşkın mikrokredi kullandırıldı. Türkiye'nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer alma hedefini gerçekleştirmede de önemli bir rol oynayacak kadının iş gücüne katılımı konusunda birçok çalışma yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı ile TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül önderliğinde, finansal sıkıntının azaltılması ve Türkiye'de yoksulların küçük bir sermayeye ulaşmasını sağlamak amacıyla mikrokredi faaliyeti gerçekleştiriliyor. Mikrokredinin öncüsü ve Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus'un kurduğu Grameen Bank ile yoksulluğun azaltılmasına katkı sağlamak üzere geliştirilen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nda, teminat ve kefalet gerekmeden, dar gelirli kadınlara gelir getirici faaliyette bulunmalarını sağlayacak şekilde tamamen güvene dayalı mikrokredi veriliyor

. HİÇBİR EVRAK İSTENMİYOR

Kırıkkale Şube Müdürü Murat Bekeç, Uygulamada, hiçbir maddi varlığı olmayan kadınların, mikrokredi almada diğerlerine göre öncelikli olduğunu ve Mikrokredi programında sadece bir iş fikri olan dar gelirli kadınlara kredi verilmesinin esas alındığını söyledi. 5 kişilik gruplar halinde uygulanan mikrokredi programında, yoksul kişinin beyanıdışında hiçbir evrak istenmiyor. Programda, grup uygulanması sayesinde gruptaki kişilerin birbirlerine yardımcı olması ve dayanışması sağlanıyor.

Hakan GÖKKAYA