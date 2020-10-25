Gençlerbirliği Malatya’ya bileniyor

SÜPER Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Yeni Malatyaspor maçı öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktörANTRENMANA ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan kırmızısiyahlılar, daha sonra jokerli çift kale maç ve taktik çalışma yaptı. Yeni Malatya Stadı'nda bugün oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.