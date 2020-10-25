Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Gençlerbirliği Malatya’ya bileniyor

Malatya’ya bileniyor

’de geride kalan 5 haftada bir haftayı ‘bay’ geçen Başkent temsilcisi, bugün deplasmanda galip gelerek moral bulmanın peşinde

Giriş Tarihi: 25.10.2020 ABONE OL
Gençlerbirliği Malatya’ya bileniyor
SÜPER Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Yeni Malatyaspor maçı öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde gerçekleştirdi. ANTRENMANA ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan kırmızısiyahlılar, daha sonra jokerli çift kale maç ve taktik çalışma yaptı. Yeni Malatya Stadı'nda bugün oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Başkent ekibinde sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Giovanni Sio, bu maçta görev yapamayacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği Malatya’ya bileniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA