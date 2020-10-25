Her şey çocuklar için

ALTINDAĞ'DA temizlik seferberliği Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ'daki 102 okula daha temizlik ve hijyen seti gönderildi. Böylece Altındağ'daki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere temizlik ve hijyen seti ulaşmış oldu. Yüz yüze eğitimin başladığı okullara, içerisinde gerekli her tür malzemenin bulunduğu temizlik ve hijyen setleri hediye eden Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Asım Balcı, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ile birlikte Karapürçek Kapalı Spor Salonu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Hijyen ve temizlik setlerinin paketlenme ve taşınma süreçlerini kontrol eden Başkan Balcı, "Her şey çocuklarımız için" dedi.

VELİLERİMİZİN RAHAT OLSUN

Altındağlı çocukların sağlığı ve velilerin gönül rahatlığı için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı "Her bir okulumuza, 30 kg sıvı el sabunu, 30 kg çamaşır suyu, 30 kg genel temizlik malzemesi, 10 kg el dezenfektanı, ortam dezenfektanı ve el dezenfektan cihazı gönderdik. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden çocuklarımızın olumsuz etkilenmemesi tek temennimiz... Velilerimizin de içi rahat olsun istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" dedi.