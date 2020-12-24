Taksi durağının ‘Sabire Abla’sı

Sabire Bağ, çok sayıda erkeğin taksi şoförlüğü yaptığı bir ailede büyüdü. Araç kullanmaya merakı da olan Bağ aile mesleğine, önce ticari taksi satın alarak sonra da o taksinin direksiyonuna geçerek girdi. Taksi şoförlüğü yapan eşinin de kendisini teşvik ettiğini belirten Sabire Bağ, "Ailem bu meslekle ilgileniyordu, benim de kendime ait ticari taksim vardı o hevesle mesleğe başladım." ifadelerini kullandı. Erkeklerin çoğunlukta olduğu taksi şoförlüğünü yaparken olumsuz tepkiyle karşılaşmadığını belirten Bağ, "Özellikle kadın yolcular çok memnunlar, kadın bir taksi şoförü gördükleri için çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar" dedi. Meslektaşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Bağ, trafikte de herhangi bir dezavantajla karşılaşmadığını aksine diğer sürücülerden saygı gördüğünü anlattı.yandan Ankara Umum Otomobilciler Ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, Kovid- 19 tedbirleri kapsamında Sabire Bağ'ın çalıştığı taksi durağıyla irtibata geçerek aracının yolcu kabinine koruyucu panel takılmasını sağladı. Oda Başkanı Yiğiner'in isteğiyle, Bağ'ın daha rahat ve hijyenik şekilde çalışabilmesi için aracına koruyucu panel taktıklarını belirten firma yetkilisi Akif Temel, bu şekilde güvenli alan oluşturduklarını belirtti. Kendisi de daha önce taksi şoförlüğü yapan Temel, hem koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafeyi koruma amaçlı hem de gasp olaylarını engellemek için panelin faydalı olduğunu, Bağ'ın aracına ürünün takılması isteğini yerine getirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bağ ise aracına takılan koruyucu panel dolayısıyla Yiğiner ve firma yetkilisi Temel'e teşekkür etti.