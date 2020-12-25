AK Parti Novi Pazar’daTürkçe bilim sınıfı açtı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile yapılan protokol gereği, Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde bulunan Stevan Nemanja İlköğretim Okulunda 'Türkçe bilim sınıfı' açtı. Sınıfın açılışı dolayısıyla Novi Pazar Kültür Merkezinde düzenlenen programa, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'in yanı sıra AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ile Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac katıldı.