Başkan Çetin’den ironili çöp tepkisi

PURSAKLAR Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çevreye gelişi güzel bırakılan evsel katı atıklarla ilgili olarak sosyal medya üzerinden "Örtüler daha yeniymiş, olsun biz onu da toplarız" diyerek esprili bir dille tepki gösterdi. Başta tadilat atıkları olmak üzere evsel katı atıkları, kent merkezine ve kırsal alanlara bırakanlara Başkan Ertuğrul Çetin sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu paylaşımla tepki gösterdi. Çetin, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha titiz ve duyarlı olması gerektiğini belirtti.