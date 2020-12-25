Bir parmak kar Ankara’yı felç etti

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji 23 Aralık'ta Ankara için kar yağışı uyarısı yaptı. Kar uyarısı yapılan Ankara'da sabah saatlerinde yağış başladı. Mevsimin ilk karı ile kent beyaza büründü. Uyarıları kulak aradı eden Büyükşehir Belediyesi önlem almadı yollar buz pistine döndü. Çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Tuz atılmadığı için araçlar yollarda kaldı. Vatandaş işe gitmekte güçlük çekti çoğu işine geç kaldı. Geçtiğimiz yıl da aynı manzaralara şahit olan Ankaralılar sosyal medyada tepki gösterdi.Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ile birlikte başkent, beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı nedeniyle ana arterler ve özellikle Eskişehir yolunda ulaşım yavaşladı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Arabalar rampaları çıkamadı. Buzlu yollarda kayan araçlar birbirine çarparak durabildi.Çankaya İncek Bulvarı'nda tuzlama yapılmadığı için sürücüler zor anlar yaşadı. Yollar tuzlanmadığı için arabalar yolda kaldı. Ankaralılar sosyal medyadan 'Bu yönetim daha iyi olacak diye yollara düşmüşlerdi bir santim bile kar olmamasına rağmen karla mücadele çalışması yapılmadığı için yollar buz pistine dündü' diyerek tepki gösterdi. 'Ankara' sosyal medyada trend topic oldu. Ankaralılar bir santimlik karda yolda Mansur Yavaş ve ekibi ise sınıfta kaldı.Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelesizliği geçen yıl da sosyal medyayı sallamıştı. Tuzlanmayan yollarda yine sayısız kazalar meydana gelmiş, Ankaralılar işlerine geç kalmıştı. Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Altındağ gibi pek çok merkez ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzluk Ankaralılara zor anlar yaşatmıştı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk karla mücadelesinde de sınıfta kalmıştı. "Tasarruf yaptık, bütçe fazla verdi" diyerek şov yapan büyükşehir yolları tuzlamamıştı.Yeni yönetim ecrübeli tuz ekibini de işten kovmuştu.BÜYÜKŞEHIR 27 Kasım'da kendilerinin buz solüsyonu ürettiklerini duyurmuştu. Dün yağan bir santimlik karda kullanılmayan solüsyonun etkisi görülmedi. Çevre dostu ilan edilen ve kendimiz yaptık diye övündükleri solüsyon dünkü kar mücadelesinde kullanılmadı.BAZI araçlar yol kenarlarındaki direklere çarptı. Rampa aşağıya döne döne ilerleyen araçlardakiler ve çevredekiler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, karda kayan bir aracı elleriyle tutarak durdurmaya çalıştı. Bir belediye otobüsü de kayarak yoldan çıktı. Sincan'da sabahın erken saatlerinde de çok sayıda araç yolda kaldı.