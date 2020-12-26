Gölbaşı Belediyesi zorlu kışa hazır

Belediyesi kar yağışının etkili olduğu andan itibaren, kapanan yollardaki çalışmalarına başladı. Gölbaşılıların mağdur olmaması için karla mücadele araçlarının ve ekiplerinin Gölbaşı sokaklarında mesaide olduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek şunları söyledi: "İlçemizde yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında hemşerilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalıştık. 9 kar küreme aracı,5 greyder, 8 csb aracı, 249 personelimiz ve 33 aracımız ile hizmet verdik"Gölbaşı Belediyesine bağlı ekiplerin, kar küreme çalışması yaparak ana arterler başta olmak üzere ilçenin tüm yollarını temizlediğini aktaran Şimşek "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kar ve buzla mücadele ekiplerimiz Gölbaşı'nın 54 Mahallesinde kar küreme ve yol açma çalışması yaptı" dedi.