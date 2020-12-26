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Katil zanlısı polise ağırlaştırılmış müebbet

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Katil zanlısı polise ağırlaştırılmış müebbet
POLIS memuru Kamil Erdönmez, eski eşi Ebru Ö'nün birlikte olduğu Ayhan Görgülü'yü, 19 Aralık 2019'da Keçiören Ayvalı Caddesi üzerinde tabancayla ateş ederek öldürdü. Kamil Erdönmez olaydan sonra teslim oldu. Ayhan Görgülü'nün cesedinde 9 kurşun girişi tespit edildi. Cinayeti işlediğini kabul eden Erdönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Erdönmez hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'in hazırladığı iddianamede Ebru Ö.'nün, boşandıktan sonra eski eşi hakkında, tehdit ettiği için şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, buna rağmen Erdönmez'in, aynı mahalleye taşındığı belirtildi.
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Katil zanlısı polise ağırlaştırılmış müebbet
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