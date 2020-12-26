Nefes için yalvarıyorsunuz

32 yaşındaki Gürcü Uçar, hamile iken Kovid-19'a yakalandığını ve durumunun ciddileşmesi üzerine ikamet ettiği Çorum'dan Ankara Şehir Hastanesine sevk edildiğini söyledi. Uçar, durumu ciddileşince yoğun bakıma alınmak zorunda kaldığını ve doktorların aldığı karar neticesinde bebeğinin de sezaryenle alındığını belirtti. Uçar, 5 günlük bir entübasyon süreci olduğunu ve bebeğini hala kucağına alamadığını, hastanenin geliştirdiği sistem sayesinde tablet aracılığı ile bebeğini uzaktan görebildiğini söyledi. Uçar, yaşının genç olduğunu, hiç sigara içmediğini ve sürekli sağlıklı beslendiğini, buna rağmen hastalığın kendinde çok ağır seyrettiğini kaydetti. Covid yoğun bakımından servise alınan genç anne Uçar, alkışlar eşliğinde odasına yerleşti.

6 GÜN ENTÜBEDE KALDIM

Normalde Çorum'da yaşadığını ama durumu ciddileşince acilen Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini söyleyen Gürcü Uçar, "Çorum'dan geldim, geldiğimde 8 haftalık loğusaydım. O süreçte çok yoğun bir süreçte nefes alamamaya başladım. Çorum'da acil bir şekilde entübe olabilirsiniz dediler. Çocuk için beni buraya gönderdiler. Yoğun bakım sürecinde kaldım. 34'üncü haftada çocuk ciğerlerime baskı yaptığı için almak zorunda kaldılar. Ondan sonra ben bu süreç içerisinde 5 gün entübe oldum. 5 gün, 6 gün boyunca entübede kaldım. Ondan sonra oksijenimi çıkardılar ve nefes almam düzeldiği için de bu bölüme transfer ettiler" şeklinde konuştu.



'BANA NE OLACAKSA OLSUN AMA ÇOCUĞU ALIN DEDİM'

Kendinden daha çok bebeği için endişe duyduğunu söyleyen anne Uçar, "Bebeği hiç göremedim, annelik duygusunu tam olarak anlayamadım tabii. Artık dedim ki hani çocuğu alın ki bana ne olacaksa olsun ama çocuğu alın dedim. Zaten apar topar sezaryene alındım. Ama hocalarım dedi ki çocuk zaten çok iyi, hani biz senin için savaşıyoruz. Gürcü hani dirayetli ol dediler. Şöyle söyleyeyim, bu bir şaka değil. Ben öbür tarafa gittim geri geldim. Yani bu süreç çok zor bir süreç, kimsenin başına gelsin istemem. İnsan nefes için yalvarır mı, nefes için yalvarıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki nefes verin bana. Nefessiz çok kötü bir şey yani bu dönem bilmiyorum. İnsanlar bunu önemsemiyor, kale almıyor. Hayır öyle bir şey yok yani" diye konuştu.



GENÇLERE BİR ŞEY OLMAYACAK DİYE BİR ŞEY YOK

Hiç sigara kullanmadığını ve sağlıklı beslendiğini, buna rağmen hastalığın kendinde çok ağır seyrettiğini belirten Uçar, "Ben sağlıklı beslenen, sigara kullanmayan, yani ciğerlerimin gayet iyi olduğunu düşünen bir insandım. Şimdi düşünüyorum ki ben öbür tarafa gittim yani. Gençlere bir şey olmayacak diye bir şey yok. Bu çok kötü bir süreç" ifadelerini kullandı. Hastanede hizmete sunulan bir yöntemle bebeğini uzaktan da olsa görebildiğini belirten Uçar, "Bebeğimi de, sağ olsunlar hastanenin bir uygulaması varmış. Tablet eşliğinde uzaktan bana gösterdiler. Gayet sağlıklı, sağlıkla kucağıma alacağım inşallah" dedi.