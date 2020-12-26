Yeşilöz Mahallesi’ne 32 bin ton asfalt serdik

Altıok, "Yeşilöz Mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmek için bizim hizmet alanımız içinde bulunan bölgeleri sık sık denetliyor ihtiyaç duyulan hizmetleri anında götürüyoruz. 2 yıl önce bu mahallemize hava karardıktan sonra girmek mümkün değilken artık yaşayan bir mahalle görünümüne kavuşturduk. 2 yıl içinde sadece bu mahallemize 32 bin ton asfalt serdik. Camilerimize bakım ve tadilat yaptık. Vatandaşlarımızın moloz taleplerini karşıladık. Okullara yağlı ve plastik boya yardımı yaptık. İçinde uyuşturucu kullanılan ve fuhuş olaylarının yaşandığı 53 gecekonduyu yıktık" dedi.

MAKAMIM SOKAKLARDIR

Keçiören'de yıllardır ihmal edilen Yeşilöz Mahallesi de Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un göreve gelmesiyle birlikte hizmete kavuştu. Geçtiğimiz günlerde mahalleyi sabahtan akşama kadar gezen Altınok hem denetim yaptı hem de vatandaşlarla selamlaşarak onlardan gelen talepleri tek tek not aldı.



VATANDAŞ MEMNUN

YEŞILÖZ Mahallesine yapılan yatırımlardan vatandaşın büyük memnuniyet duyduğunu anımsatan Altınok, "Yerinde ve eşit hizmet anlayışımızla tüm mahallelerimizi gece gündüz gezerek şehrimizin röntgenini çekiyoruz. Bu kapsamda da ihtiyaç duyulan hizmetleri mahallelerimize ve vatandaşımıza anında ulaştırıyoruz. Aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.