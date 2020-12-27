İşaret dili öğrendiler

GÖLBAŞI Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde yürütülen eğitimler kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin birçoğu işaret dili öğrendi. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü her alanda hastalara hizmet verebilmek için çalıştıklarını ve bu kapsamda kendilerine destek olan gönüllü eğitimcilere çok teşekkür ettiğini söyledi. İşaret dili eğitimi alan Diş Doktoru Dilek Şahar da filyasyon çalışması ile gittiği vatandaşlar ile kolayca iletişim kurabiliyor. Aynı zamanda sağlık personeli Eda Erdemir de filyasyon ekibi ile birlikte gece gündüz hizmet veriyor. ÖNCE İNANAMADIM

İşitme engelli Covid-19 hastası Remzi Durmuş işaret dili bilen filyasyon ekipleriyle karşılaşınca çok mutlu olduğunu belirtti. Durmuş, "Maske ve mesafemiz vardı otururken. Ama tabi yemek yiyip çay içtiğimiz için maskemizi mecburen aşağı indiriyorduk. Yemek ve çay bittikten sonra da maskemizi takıyorduk. Ben önce virüse yakalandığımda yurda geldim. Kız kardeşimle beraber geldik. Ben duymadığım için kapı aralıktı. İlaç getirdiler bana kullanmam için. İlk karşılaştığımda inanamadım şok oldum. Çok güzel bir farkındalık. Anlattı anladım, hiçbir problem yok. Çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

'BÜTÜN BİRİMLER BİLMELİ'

Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından gelen talep doğrultusunda engelsiz bir sağlık hizmeti verebilmek için birlikte hareket ettiklerini vurgulayan İşaret Dili Eğitmeni Sema Tetik, "Her alanda ihtiyacımız var aslında işaret dili bilen çalışanlara. Kamunun her alanında, karakol, emniyet, hastane, sağlık, okul bütün alanlarda aslında işaret dili bilen personellerin yetiştirilmesi lazım. Hani en minimum şekilde, işte şu filyasyon sürecinde ilaçları nasıl kullanacakları, kendilerine nasıl yardımcı olacaklarını anlatabilmek için işaret dili bilmek gerekiyor" diye konuştu.



'LÜTFEN MASKENİZİ TAKIN'

İŞARET dili ile izleyicilere mesajını veren Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, "Sağlık çalışanları olarak, sizler için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Sizler de lütfen maskenizi takarak, mesafeyi koruyarak, temizliğe ve hijyene dikkat ederek bizlere destek olun. Sağlığınızı koruyun. Biz birlikte inşallah Covid-19 ile mücadelemizi kazanacağız" dedi.