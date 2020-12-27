Şişeyi kavga ettiği kişinin başında kırdı

gün saat 21.00 sıralarında Keçiören Yükseltepe Mahallesi 1818'inci Sokak'ta 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga sırasında 1 kişi yerden aldığı içki şişesini, kavga ettiği kişinin başında kırdı. O anlar ise olayı evinden izleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, kavgayı sonlandıran taraflar, polis gelene kadar olay yerinden ayrıldı.