Pandemiyi fırsat bildik gençlerin önünü açtık

2020 yılını değerlendiren Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan olumsuz durumun devam ettiğini söyledi. "Maçlar hakikaten kolay ortamda oynanmıyor. Tüm sporculara ve takımlara sabır diliyorum. Öte yandan hayat devam ediyor. Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Pozitif vakalar ve sakatlıkların olumsuz etkisini yaşadık ama yavaş yavaş toparlanıyoruz. Pandemiyle mücadele etmeyi öğreniyoruz. Bu olumsuz durumlardan hem maç kazanarak hem oyuncu kazanarak çıkmak istiyoruz"
ifadelerini kullandı. Cavcav, pandeminin de etkisiyle altyapıdaki oyuncular için planlama yaptıklarını söyledi:
"2021 YILI İÇİN UMUT DOLUYUZ"
"Sezon başında kadromuzu kurarken, pandemi nedeniyle oyuncularımızdan faydalanamayacağımız dönemleri ve 5 oyuncu değişikliğini de hesaba katarak planlama yaptık. Gençlerimiz forma için mücadele etsin, şans bulsun, bir daha da formasını bırakmasın istedik. Son haftalarda görüyorsunuz hem Arda Kızıldağ hem Ömürcan Artan takımın değişmez isimleri oldu. Gençlerimize güveniyoruz" diye konuştu. Cavcav sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen yıl yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması en büyük dileğimiz. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum. 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi'
sözünü hatırlatarak herkese öncelikle sağlık ardından da mutluluk ve huzur diliyorum. Ülke olarak el birliğiyle dayanışma içinde zorlukları aşmaya çalışıyoruz.
Olumsuzlukları geride bırakarak yolumuza daha güçlü devam edeceğimize inanıyorum. 2021 yılının arifesinde umut doluyuz."
KAYSERİ MAÇI ÖNCESİ GENÇLER'DE KORONA!
GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent temsilcisi, 14. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak ligde üç maç sonra kaybetmişti.
Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Ankara ekibi, haftaya 12 puanla 18. sırada girdi.
İSMİ AÇIKLANMADI
Öte yandan Gençlerbirliği yönetimi, Kayserispor maçı öncesinde 1 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı. İsmi açıklanmayan futbolcunun izolasyon sürecinin hemen başlatıldığı açıklandı.