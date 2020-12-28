Pandemiyi fırsat bildik gençlerin önünü açtık

2020 yılını değerlendiren Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan olumsuz durumun devam ettiğini söyledi.ifadelerini kullandı. Cavcav, pandeminin de etkisiyle altyapıdaki oyuncular için planlama yaptıklarını söyledi:"Sezon başında kadromuzu kurarken, pandemi nedeniyle oyuncularımızdan faydalanamayacağımız dönemleri ve 5 oyuncu değişikliğini de hesaba katarak planlama yaptık. Gençlerimiz forma için mücadele etsin, şans bulsun, bir daha da formasını bırakmasın istedik. Son haftalarda görüyorsunuz hem Arda Kızıldağ hem Ömürcan Artan takımın değişmez isimleri oldu. Gençlerimize güveniyoruz" diye konuştu. Cavcav sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen yıl yaşanan olumsuzlukların tekrarlanmaması en büyük dileğimiz. Bu vesileyle herkesin yeni yılını kutluyorum.sözünü hatırlatarak herkese öncelikle sağlık ardından da mutluluk ve huzur diliyorum.Olumsuzlukları geride bırakarak yolumuza daha güçlü devam edeceğimize inanıyorum. 2021 yılının arifesinde umut doluyuz."GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Ankara ekibi, haftaya 12 puanla 18. sırada girdi.Öte yandan Gençlerbirliği yönetimi, Kayserispor maçı öncesinde 1 futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı. İsmi açıklanmayan futbolcunun izolasyon sürecinin hemen başlatıldığı açıklandı.