Ses telleri alınan köpeklerin eski sağlığına kavuşması imkansız

KEÇIÖREN Uyanış Mahallesi'nde, 2 Aralık'ta apartmanın bodrum katında, Cangül Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpeğe Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu. Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan hayvanlardan 30'unun ses tellerinin kesildiği belirlendi. Raporu hazırlayan Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, konuştu.Doç. Dr. Şenel, köpekleri incelediklerinde beklediklerinden de kötü manzarayla karşılaştıklarına dikkat çekerek, "Sadece ses tellerine dokunmakla kalınmamış, ses tellerinin bulunduğu gırtlak girişi bölgesinde çok şiddetli bir deformasyon oluşturulmuş. Bunun da nedeni; ses tellerine yönelik operasyon her zaman tek seferde sesin bütünüyle giderilmesini sağlamıyor. Ya birden fazla ameliyat yapılarak ya da baştan işi güvenceye almak için geniş bir alanda çalışılarak gırtlak kıkırdaklarına çok büyük oranda zarar verilmiş" diye konuştu. Doç. Dr. Şenel, köpeklerde böyle bir operasyonun yapılmasının, insanların havlamayan köpek arzularından kaynaklandığına dikkat çekerek, bir daha bu hayvanların eski sağlığına ulaşamayacağını söyledi.