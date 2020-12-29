Yenimahalle kupada çeyrek finale yükseldi

2020-21 sezonu Hentbol Süper Ligi'nin ilk devresini lider bitiren Yenimahalle Belediyesi SK, Türkiye Kupası'nda tüm maçlarını kazanıp adını çeyrek finale çıktı. Kadınlar Türkiye Kupasında çeyrek finale çıkmak için mücadele eden Yenimahalle'nin melekleri, Türkiye Kupası A grubu maçlarında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübünü 37-23, Görele Belediyesi Spor Kulübünü 37-34 ve EGO Spor Kulübünü 38-31 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeye hak kazandı. A grubunda karşılaştığı tüm mücadeleleri kazanan Yenimahalle Belediyesi, çeyrek finalde Yalıkavak, İzmir Büyükşehir, Kastamonu, Konyaaltı ve Muratpaşa Belediyesi takımlarından biri ile karşılaşacak.